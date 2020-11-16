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Украина

Ровно стало третьим областным центром, объявившим выходные дни рабочими

17:05 16 ноября 2020
Ровно

В понедельник, 16 ноября, городской совет Ровно принял решение объявить субботу, 21 ноября, и воскресенье, 22 ноября, рабочими днями. Об этом сообщает официальный сайт горсовета Ровно.

Решение об отмене выходных дней единогласно приняли члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и вопросам ЧС города Ровно.

В горсовете также отметили, что в дальнейшем вопросом введения карантина выходного дня будет заниматься новый мэр Ровно, которого должны избрать 22 ноября.

Перед заседанием комиссии по ТЭБ и ЧС возле горсовета прошла акция предпринимателей, которые протестовали против «карантина выходного дня».

Ранее выходные дни объявили рабочими Львов и Ивано-Франковск — в результате в городах продолжат работать объекты, на которые распространяется карантин.

Фото: Владимира Захарука

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