Рада хочет отменить "карантин выходного дня": что предлагают

Парламент будет рекомендовать Кабмину отменить «карантин выходного дня». Проект постановления № 4381 16 ноября появился на сайте Верховной Рады. Инициаторами выступили народные депутаты Ирина Геращенко, Елена Кондратюк, Юрий Бойко, Давид Арахамия, Александр Корниенко и Ярослав Железняк.

Вице-спикер Елена Кондратюк, которая исполняет обязанности спикера, во время Согласительного совета депутатских фракций и групп заявила, что решение о «карантине выходного дня» было принято Кабмином без согласования с парламентом и территориальными громадами. Этот документ поставил многих украинцев в безвыходное положение.

Кондратюк также сообщила, что 17 ноября в парламент приглашен премьер-министр Денис Шмыгаль и весь состав правительства для дачи объяснений по «карантину выходного дня».

В проекте постановления № 4381 Рада рекомендует правительству разрешить бизнесу работать на выходных, а именно снять ограничения с баров, ресторанов, кафе, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов. Разрешить прием посетителей в торгово-развлекательных центрах и других учреждениях развлекательной деятельности. Разрешить работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

Постановление вступит в силу со дня опубликования.

Вместе с тем, у «Слуг народа» нет единой позиции по этому вопросу, его не обсуждали на фракции. Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает «РБК-Украина».

Ранее сообщалось, что 17 ноября Верховная Рада намерена рассмотреть проекты постановления об отмене «карантина выходного дня», а также о введении системы предупреждения бизнеса о новых ограничениях как минимум за неделю.

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