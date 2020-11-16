Подозреваемый в госизмене экс-чиновник МВД просил заступничества у главы Нацгвардии

Бывший заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму Николай Федорян, которого украинские правоохранители задержали на КПВВ «Каланчак», просил помочь главу Национальной гвардии Украины Николая Балана. Об этом сообщают «Крым.Реалии».

Во время заседания в Херсонском городском суде по избранию меры пресечения Федоряну начальник отдела прокуратуры АР Крым и Севастополя Егор Ребров попросил обязать подозреваемого не общаться с главой Нацгвардии. По словам Реброва, при задержании на административной границе с Крымом Федорян написал Балану сообщение: «Коля, помоги! СБУ».

Подозреваемый не отрицает этого.

«А что делать?! К кому мне здесь обращаться?» — сказал Федорян.

Задержанный утверждает, что он и Николай Балан служили в Судаке, дружили семьями и «никогда не разговаривали о каких-то служебные делах».

Крым. Реалии отправили запрос Николаю Балану с просьбой о комментарии. Ответ пока не получен.

Напоминаем, после аннексии Крыма Федорян работал на оккупантов и подозревается в госизмене.

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