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Украина

В Раде обновили закон о кассовых аппаратах: кого коснутся изменения

20:27 16 ноября 2020
кассовый аппарат

Во вторник, 17 ноября, Верховная Рада может отсрочить введение кассовых аппаратов (РРО) для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Об этом «РБК-Украина» рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

По словам Гетманцева, для предпринимателей, которые занимаются так называемыми рисковыми видами деятельности, РРО введут с 1 января 2021 года. Речь идет, в частности, о торговле в интернете, торговле ювелирными изделиями, торговле секонд хендом, торговле автозапчастями.

Для остальных сроки введения кассовых аппаратов переносятся на 1 января 2022 года.

Гетманцев напомнил, что предыдущая редакция закона не получила поддержки, поскольку отсрочка была прописана для всех предпринимателей, независимо от их вида деятельности.

Он также обратил внимание на то, что в новом документе значительно смягчается ответственность за нарушение правил операций кассового аппарата и упрощается отчетность для программных РРО.

Напомним, в Украине начался первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для физлиц-предпринимателей. С 1 августа в Украине разрешили использовать программные расчетно-кассовые аппараты, которые назвали «кассовые аппараты в смартфоне».

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