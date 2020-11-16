Активисты собираются проведать Зеленского в Феофании: с собой берут шины и куски асфальта

Участники общественной организации «Рух Опору Капітуляції» решили помешать президенту Владимиру Зеленскому спокойно готовить видеообращения из больницы «Феофания», где он находится на лечении от COVID-19, и собираются нагрянуть к нему «в гости» в годовщину Революции Достоинства.

Об этом говорится в обращении на странице общественной организации в социальной сети.

«21 ноября — 7 годовщина начала революции Достоинства. Но нам уже не до праздничных собраний, „красных линий“ и пламенных речей… В День Свободы и Достоинства мы должны защитить свои национальные и гражданские права. Поэтому призываем всех 21 ноября в 14-й собраться на Европейской площади, откуда мы поедем в Феофанию, где Зеленский с ВИП-палаты записывает свои видосики», — сказано в анонсе акции.

Активисты планируют объявить главе государства широкий перечень требований, в числе которых — ликвидация Окружного админсуда Киева, освобождение фигуранта «дела Шеремета» Андрея Антоненко, реформирование Службы безопасности и ряд других.

Также всех участников будущей акции организаторы просят взять с собой шины и куски асфальта — чтобы «вернуть президенту» то, что он «подсунул» украинцам «вместо лекарств и аппаратов ИВЛ».

В случае, если президент «сбежит» из Феофании до приезда участников акции, его обещают «искать» дома, в ОП, и даже в других областях, где, как ожидается, граждане выйдут на протест к областным госадминистрациям.

«Идите в гости к главам ОГА. Земля должна гореть под ногами разрушителей государства!» — резюмировали в анонсе мероприятия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ранее активисты «наведывались» к президенту на его дачу в Конча-Заспе, куда переехал жить президент Украины Владимир Зеленский и которую перед выборами обещал «отдать детям». Так, 21 октября они устроили там акцию протеста в ответ на решение суда о продлении мер пресечения фигурантам дела Шеремета. А месяцем ранее — 10 сентября — выражали протест против решения ТКГ о совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ.

Фото: teleskop-by.org

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