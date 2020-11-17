"Врачи на передовой": Шмыгаль объяснил, почему решение о карантине выходного дня принималось в срочном порядке

В ситуации стремительного распространения COVID-19, которая наблюдается сейчас в Украине, нужно принимать быстрые решения, поэтому времени на длительную общественную дискуссию, в том числе и с представителями бизнеса, о введении карантина выходного дня времени не было.

Об этом сказал в эфире одного из телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

«Сегодня мы говорим, что врачи на передовой, и если сравнивать борьбу с COVID-19 с войной, то решение в боевых условиях принимают очень быстро. И проводить месяц общественную дискуссию не всегда есть возможность. Поэтому две недели перед тем мы проводили консультации и с профильными комитетами ВР, мы объявили о том, что такой элемент разрыва социальных контактов будет введен в Украине, об этом говорил глава Минздрава более чем за неделю о введении такого инструмента», — рассказал глава правительства.

Он привел пример Израиля и Турции, где после введения карантина выходного дня показатели заболеваемости снизились.

Премьер-министр подчеркнул, что медицинская система справляется при суточной заболеваемости в 12 тысяч человек.

Но необходимо выйти на своеобразное плато и сдержать стремительное распространение болезни. И именно карантин выходного дня является шагом для достижения такой цели

«Сегодня медицинская система справляется с этим количеством больных. Но количество врачей у нас ограничено, и возможности врачей — физические возможности людей — ограничены. Количество коек мы увеличиваем, подводим кислород, но может наступить момент, когда врачи будут стоять перед сложными вопросами выбора — чью жизнь спасать. И в связи с этим нам необходимо предпринять шаги, которые позволят достичь плато», — отметил Шмыгаль.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Рада будет рекомендовать Кабмину отменить «карантин выходного дня». Проект постановления № 4381 16 ноября появился на сайте Верховной Рады. Инициаторами выступили народные депутаты Ирина Геращенко, Елена Кондратюк, Юрий Бойко, Давид Арахамия, Александр Корниенко и Ярослав Железняк. По словам вице-спикера Елены Кондратюк, решение о «карантине выходного дня» было принято Кабмином без согласования с парламентом и территориальными громадами. Этот документ поставил многих украинцев в безвыходное положение.

Фото: ukrinform

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