"Политики – не ученые": доктор Комаровский рассказал, как нужно было вводить карантин выходного дня

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, регулярно дающие дельные советы о том, как диагностировать и лечить COVID-19, недавно, по его словам, с удивлением узнал о том, что он, якобы «жестко раскритиковал» карантин выходного дня.

Удивление педиатра вызвало то, что свои комментарии он давал 30 сентября, а вспомнили о них 14−15 ноября, когда ограничения действительно ввели.

Чтобы не давать повода для слухов на пустом месте, эксперт решил посвятить ограничениям выпуск своего видеоблога от 16 ноября.

«Я думаю, что любые мероприятия, которые направлены на то, что люди реже и меньше встречаются друг с другом — это будет работать в плане уменьшения заболеваемости», — заявил Комаровский, отметив, что запреты не будут равноценными по своему эффекту.

Для примера педиатр взял хозяйственный магазин (подчеркнув, что денег «Эпицентр» ему не платил). Ситуация с ним сложилась такая: если человеку не удалось попасть туда на выходных — значит, он пойдет туда в понедельник или вторник. Следовательно, людей, которые посетят торговую точку в понедельник, будет гораздо больше, а социальная дистанция уменьшится. Поэтому закрыть его на выходные — решение странное, полагает Комаровский.

Еще один пример — ресторан, который внезапно закрыли. Его персонал остается без средств к существованию, продукты пришли в негодность, бизнес терпит убытки.

«Наверняка же есть какие-то серьезные исследования, которые показывают, насколько это эффективно?» — вопрошает Комаровский, намекая на то, что ему самому о подобных исследованиях ничего не известно.

В то же время подобный шаг, по мнению педиатра, показал, «как мы прекрасно умеем воевать друг с другом» и выживать в государстве, «которое на нас охотится».

Еще один момент — извечная «хитринка» украинцев, которая позволяет им обходить все ограничения.

«Мне уже несколько человек рассказали, как они ходили в спортклуб на выходных. Все закрыто, но надо позвонить своему инструктору, он откроет и пустит, и даст наставления: „Штангами не грюкать, работаем тихо!“. С ресторанами та же ситуация: пускают по звонку только своих», — рассказал Комаровский.

К игнорированию карантина присоединились многие, вплоть до мэров городов. В результате, по мнению эксперта, введение КВД на деле стало демонстрацию неуважения к государству, превратилось в его дискредитацию.

При этом медик привел пример цивилизованных стран, в которых медицинские идеи населению озвучивает и объясняет научное и экспертное сообщество — медицинские светила, эпидемиологи, вирусологи и другие — которые могут авторитетно растолковать, почему необходимо то или иное ограничение и как оно поможет.

«Политики ничего не придумывают. Они слушают умных людей, и позиция государства подкрепляется позицией ученых, которые не просто что-то говорят, но и объясняют», — рекомендует Комаровский.

В Украине же все медицинские идеи постоянно исходят от политического руководства страны, в лучшем случае — выступит министр здравоохранения или главный санврач. Но даже они — не ученые.

При этом в нашей стране действует 12 университетов, 2 медакадемии, национальный медицинский университет, 3 академии последипломного образования, 47 медучилищ, 64 колледжа и 2 института медсестер. Даже если не брать научно-исследовательские институты, это 11200 преподавателей, из которых 1816 докторов и 7096 кандидатов медицинских наук, то остается только удивляться, почему из всех этих людей еще в марте не создали консультативную группу.

По мнению эксперта, с самого начала эпидемии эта группа должна была без устали рассказывать людям обо всем — дезинфакции, коронавирусе, карантине выходного дня и так далее.

«И рассказывать они должны так, чтобы мы уважали наше государство, понимали, что оно заботится от нас и не зря содержат всю эту медицинскую индустрию, врачей и ученых, «которые с утра до ночи пашут на благо народа», — уверен Комаровский.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае отмены карантина выходного дня, на чем настаивают в Раде, количество заразившихся коронавирусом в Украине будет составлять около 30 тысяч человек в сутки.

Фото: tv.net.ua

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