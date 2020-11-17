«Украинское Торонто – это была она»: умерла Анна Кисиль

Во вторник, 17 ноября, стало известно о смерти известной украинки Анны Кисиль. О трагическом событии в Facebook сообщила народная артистка Украины Мария Бурмака.



«Не стало Aнны Кисиль. Украинский Торонто — это была она. Видимо, все украинские артисты, которые были в Канаде, выступали в ее „Золотом Льве“, она всегда приглашала в гости, а однажды сказала мне: „Если у тебя что-то произойдет в Канаде, у тебя всегда есть мой дом“. Великая украинка. Хорошая и красивая сердцем и душой. Видимо, Богу Ты стала нужнее. Спасибо, Аня, что ты была», — написал певица.

Анна Кисиль родилась в Украине, в Яремче. Окончила Львовский политехнический институт по специальности инженер-педагог строительных дисциплин. С 1990 проживала в Торонто, Канада.

В Торонто она владеет рестораном «Золотой лев», который хорошо известен украинским артистам.

Является вторым заместителем президента Всемирного конгресса украинцев, председателем Всемирной федерации украинских женских организаций и членом Управы конгресса украинцев Канады.

Кисиль также известна как меценат. Она финансово поддержала многочисленные украинские проекты как в Украине, так и в диаспоре, включая сооружения храмов, восстановление исторических сооружений, творческие выставки и издание книг и учебников для украинских школ диаспоры. Сама Анна Кисиль является автором двух поэтических сборников



Фото miok.lviv.ua/

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