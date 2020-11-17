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Украина

Под Радой случилась потасовка полиции с протестующими предпринимателями

10:37 17 ноября 2020
митинг

Во вторник, 17 ноября, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста предпринимателей. Митингующие перекрыли движение по улице Михаила Грушевского, сообщает Киев Оперативный.

«Митинг на Грушевского. Движение затруднено. По возможности объезжайте», — говорится в сообщении

Полиция пытается сделать проход для народных депутатов. Протестующие останавливают нардепов и требуют, чтобы они проголосовали за закон об отмене обязательных кассовых аппаратов с нового года.


Напомним, 17 ноября на заседании парламенты народные депутаты намерены заслушать информацию Кабмина о борьбе с коронавирусом и рекомендовать правительству отменить «карантин выходного дня». Кроме того, на повестке дня обновленный закон о кассовых аппаратах.

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