Шмыгаль пригрозил украинцам более жестким карантином

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что «карантин выходного дня» оттягивает введение в Украине полного локдауна, если только выполнять все требования ограничений. Об этом премьер написал в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что основная задача «карантина выходного дня» — это выйти на плато по количеству заболевших коронавирусом, чтобы в сутки зараженных было не более 11−12 тысяч.

Результаты ограничений должны проявиться в ближайшие 2 недели, если будут соблюдаться абсолютно все правила.

В случае игнорирования ограничений, правительство начнет готовиться к более жесткому карантину.

«Поэтому я обращаюсь ко всем украинцам: пожалуйста, по возможности, оставайтесь дома. Ограничьте количество своих социальных контактов. Давайте помнить: от нашей ответственности в соблюдении всех противоэпидемических правил зависит внедрение или невнедрение локдауна», — уточнил Шмыгаль.

Как сообщали «ФАКТЫ», на сегодняшнем заседании парламента народные депутаты намерены рекомендовать правительству отменить «карантин выходного дня».

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