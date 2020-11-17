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Украина

Шмыгаль пригрозил украинцам более жестким карантином

12:17 17 ноября 2020
карантин

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что «карантин выходного дня» оттягивает введение в Украине полного локдауна, если только выполнять все требования ограничений. Об этом премьер написал в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что основная задача «карантина выходного дня» — это выйти на плато по количеству заболевших коронавирусом, чтобы в сутки зараженных было не более 11−12 тысяч.

Результаты ограничений должны проявиться в ближайшие 2 недели, если будут соблюдаться абсолютно все правила.

В случае игнорирования ограничений, правительство начнет готовиться к более жесткому карантину.

«Поэтому я обращаюсь ко всем украинцам: пожалуйста, по возможности, оставайтесь дома. Ограничьте количество своих социальных контактов. Давайте помнить: от нашей ответственности в соблюдении всех противоэпидемических правил зависит внедрение или невнедрение локдауна», — уточнил Шмыгаль.

Как сообщали «ФАКТЫ», на сегодняшнем заседании парламента народные депутаты намерены рекомендовать правительству отменить «карантин выходного дня».

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Шмыгаль пригрозил украинцам более жестким карантином

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