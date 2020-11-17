Гордон взял интервью у главреда "ФАКТОВ" Швеца: где и когда смотреть

Главный редактор и владелец газеты «Факты» Александр Швец дал интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Швец рассказал о семье, о смерти мамы и жизни в интернате, об игре в футбол, увлечении фарфором, ради которого планирует открыть музей, чтобы эту красоту могли увидеть как можно больше людей, а также о журналистике, которая стала делом его жизни.

Много интересных фактов зрители узнают из двух с половиной часов беседы.

Интервью можно посмотреть вечером 17 ноября на YouTube-канале «В гостях у Гордона». Трансляция начнется в 18:00.

Александр Швец родился 4 июня 1955 года в Хабаровском крае России. Он самый младший из семи детей в семье. В 1962 году семья переехала в Киев. Там 7-летний Александр, у которого к тому времени умерла мама, попал в интернат.

Швец окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. 10 лет работал в газете «Вечерний Киев», был главредом газет «Киевские ведомости» и «Всеукраинские ведомости».

В 1997 году основал ежедневную газету «Факты и комментарии» («Факты»), которая на пике популярности издавалась двухмиллионным тиражом. В 2018-м «Факты» начали выходить в формате еженедельника.

До 2016 года владельцем газеты была компания EastOne Group Виктора Пинчука, но потом бизнесмен продал издание.

Убыточный проект выкупил главный редактор издания Александр Швец. По словам самого Александра Ефимовича, это не проект — это его жизнь.

Фото gordonua.com

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