Опыт компании «Дарница»: как быть инновационным в 90 лет

В доме каждой украинской семьи обязательно есть аптечка, и в ней точно есть лекарства производства «Дарницы», ведь каждый седьмой препарат на аптечных полках изготовлен на этом столичном предприятии. Сегодня на крупнейшем в Украине фармацевтическом заводе люди работают рядом с роботами, процессы управляются автоматически с использованием облачных технологий, а исследования новых препаратов проводятся в лучших клинических центрах Европы. Свое 90-летие «Дарница» встречает масштабными изменениями, о которых мы узнали, побывав на Zoom-экскурсии. В Украине 114 производителей лекарств, но, согласно исследованиям, 75% украинцев доверяют именно «Дарнице».

В чем же чем секрет такой приверженности?

В «Дарнице» не скрывают, что формула успеха — это умение создавать одновременно эффективные, безопасные и доступные лекарства. Для этого компания направляет часть прибыли на исследования и разработку.

«В „Дарнице“ есть департамент, который исследует новые молекулы, чтобы из наиболее перспективных создавать лекарства против распространенных болезней. И здесь у компании есть приоритеты. Речь идет о лечении так называемых социальных болезней — сердечно-сосудистых, нервной системы — и преодолении боли. Это наиболее распространенные среди украинцев недуги. За последние три года в разработку новых лекарств инвестировано 293 млн гривен. Благодаря этим средствам „Дарница“ сегодня предлагает широкий ассортимент лекарственных препаратов, которые используются в лечении большинства заболеваний», — отметили в компании.

Не секрет, что поиск и исследования — это краеугольный камень в фармацевтике, поэтому «Дарница» в качестве нового логотипа выбрала латинскую букву D. Таким образом в компании подчеркивают, что нацелены на поиск лучших решений для поддержания здоровья пациентов. Новый логотип теперь украшает все упаковки лекарственных средств «Дарницы». В компании обещают, что полный переход на новый дизайн упаковок завершится в 2021 году.

Для чего «Дарнице» понадобилось менять уже привычный украинским потребителям дизайн?

В компании объясняют, что все дело в стремлении усовершенствовать упаковку и сделать ее более комфортной и информативной.

«На аптечных полках — сотни различных лекарств, отличить которые порой бывает невозможно, а ошибки при таком выборе быть не должно. Поэтому новая упаковка препаратов „Дарницы“ содержит первично необходимую как потребителю, так и фармацевту информацию — терапевтическую категорию препарата, дозировку и форму выпуска. Новшество заключается в том, что „Дарница“ использует графические обозначения, которые помогают легко считывать нужную информацию», — пояснили в компании.

«Дарница» выпускает препараты в 15 лекарственных формах, на заводе 14 производственных линий и даже во время прямого онлайн-эфира бросается в глаза сверкающая стерильность и минимальное количество персонала в цехах. Где же люди?

Это второй секрет «Дарницы» — здесь огромные деньги направляют на поддержание производства на самом высоком уровне. Не зря Всемирная организация здравоохранения проводит на заводе «Дарницы» обучение инспекторов практике проведения аудитов на соответствие международному стандарту «Надлежащая производственная практика» (GMP). Кстати, еще в далеком 2003 году «Дарница» стала первой украинской компанией, которая внедрила у себе этот стандарт и теперь каждые три года проходит проверку на соответствие ему.

В компании работает более тысячи человек, почти половина из них заняты на производстве. Во время онлайн-экскурсии можно увидеть, как работают на фармпредприятии. Собственно, работает оборудование, а человек преимущественно следит за работой автоматики, при этом количество ручных операций минимально. Кстати, даже инструкцию в пачку с лекарством складывает робот-манипулятор, это во многом объясняет то, что второй раз так же красиво и точно сложить листик дома уже не получается.

Есть на заводе и отдельные участки, где людей нет вообще — всю работу выполняют роботы. Это зона хранения сырья и готовой продукции в складском комплексе — одном из самых инновационных мест, которое даже выглядит соответствующе.

Благодаря технологиям и стандартам работы «Дарницы» потребители могут быть спокойны — здесь контролируют качество всего, что может влиять на свойства препаратов, начиная от сырья и вспомогательных материалов. Складской комплекс — сердце завода, он соединен с производственными цехами сетью коридоров и галерей. Таким образом при транспортировке сырья и готовой продукции на нее не воздействуют внешние факторы. Благодаря техническим инновациям число работающих на складе сократилось с 30 человек до трех. Теперь со всеми задачами успешно справляются инженер и два техника, остальные сотрудники перешли в другие подразделения.

Модернизация завода пришлась на середину 2000-х годов, но технические усовершенствования не прекращаются и ныне. Имея полностью автоматизированное производство, «Дарница» работает над тем, чтобы перенести в облачную цифровую инфраструктуру производственные процессы и использовать промышленный интернет.

Интересно, что крупнейшее в Украине предприятие по изготовлению лекарств работает так, чтобы минимально влиять на окружающую среду. С этой целью постоянно совершенствуются производственные процессы — уменьшается использование воды, природного газа и электроэнергии, а абсолютно все отходы сортируются и передаются на переработку и утилизацию. Таким образом удается переработать до 2/3 отходов.

Изменения проходят постоянно, их замечают не только сотрудники, клиенты и гости предприятия. Эффект ощутим и на уровне столицы и даже страны.

Стремление «Дарницы» создавать лучшее выходит за рамки профессиональной деятельности. Пять лет назад компания учредила стипендии студентам и преподавателям Украинского католического университета, чтобы талантливая молодежь и преподаватели могли свободно совершенствовать свои профессиональные качества. На это было выделено 6,4 млн гривен. В «Дарнице» верят, что эти инвестиции в образование помогут вырастить новое поколение украинцев, идеи которых дадут толчок развитию страны.

В непростое время пандемии коронавируса «Дарница» подставила плечо государству: помогая справиться с новыми вызовами, предоставила лекарства и закупила оборудование для украинских больниц на общую сумму 7,1 млн гривен.

Среди подопечных «Дарницы» есть особенный «пациент», здоровье которого за тысячелетнюю историю требует максимального внимания и грамотного подхода. Это София Киевская. Ее стенам, уникальным фрескам и мозаикам грозило разрушение из-за избыточной влаги. Но «Дарница» с партнерами спасли уникальный памятник архитектуры, установив в соборе инновационное оборудование. 14 приборов уже работают на объектах национального заповедника и обеспечивают хороший результат.

Во время виртуального визита на предприятие можно увидеть, как меняется «Дарница», и понять, куда она движется. Компания нацелена стать международной и для этого внедряет лучшие идеи и технологии, совершенствует производство и готовится на равных конкурировать на мировом рынке.

237

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter