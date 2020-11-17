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Украина

Украинцам собрались запретить посещать рестораны и ТЦ без QR-кода

13:58 17 ноября 2020
Денис Шмыгаль

Кабинет министров Украины представит пять цифровых решений для борьбы с пандемией в Украине, в том числе посещение публичных мест по QR-кодам. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Правительство собирается в ближайшее время ввести:

  1. Цифровизацию и централизацию сбора информации по фактам и подозрениям о случаях инфекционных заболеваний — для планирования расширения больниц, обеспечения персоналом и закупки лекарств.
  2. Совершенствование приложения «Дома» с применением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.
  3. Запуск электронного рецепта на лекарства, а также расширение на антибиотики программы «Доступные лекарства».
  4. Введение электронного направления на ПЦР-тестирование — это позволит в режиме реального времени отслеживать очереди.
  5. QR-коды для публичных мест, которые будут размещают сами заведения. Ни одно заведение общественного питания или торговый центр невозможно будет посетить без сканирования такого кода. При заболевании одного из посетителей COVID-19 соответствующие уведомления придут всем, кто был в этом заведении вместе с ним.

Ранее Шмыгаль заявил о возможном ужесточении карантина.

Фото: Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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