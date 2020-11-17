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Украина

Рада отказалась отменить «карантин выходного дня»

14:37 17 ноября 2020
Рада

Во вторник, 17 ноября, Верховная Рада провалила голосование за проект постановления, предусматривающего отмену «карантина выходного дня». Это стало известно из онлайн-трансляции заседания украинского парламента.

Народные депутаты не поддержали проект постановления № 4381 об отмене недавнего введенного «карантина выходного дня». За этот документ проголосовали только 149 народных депутатов, тогда как для положительного решения требуется не меньше 226 голосов.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что «карантин выходного дня, возможно, только оттягивает введение полного локдауна.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров внес предложение, чтобы ни одно заведение общественного питания или торговый центр невозможно было посетить без сканирования QR-кода. Также планируется перевести в цифровой вид ряд процедур, связанных с борьбой против пандемии коронавируса.

Фото: скриншот

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