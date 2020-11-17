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Украина

Мэр Кривого Рога Вилкул отказался участвовать во втором туре выборов

15:02 17 ноября 2020
Вилкул

В Кривом Роге за кресло мэра во втором туре должны были бороться действующий городской голова Юрий Вилкул и кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик.

Шевчик и Вилкул

Но Вилкул решил снять свою кандидатуру. Он записал видеообращение к криворожанам, в котором объяснил свой поступок личными мотивами.

По словам Вилкула, у него стало ухудшаться здоровье, а работать в половину силы он не привык.

«Теперь во второй тур выходит Константин Павлов. Мы с ним 10 лет работали в одной команде. Я уверен, что он самый подготовленный, порядочный и принципиальный кандидат для должности мэра. Он сохранит все лучшее, не допустит потрясений и социальных экспериментов. Развитию города придаст новую динамику и молодую энергию. И всегда будет на стороне простых людей», — сказал Вилкул и поблагодарил горожан за поддержку его и его команды.

По информации организации «ОПОРА», в первом туре за Юрия Вилкула проголосовали 80655 избирателей, за Дмитрия Шевчика — 45213 избирателей. На третьем месте Константин Павлов. Он набрал 15941 голос.

Юрий Вилкул — член политической партии «Блок Вилкула» Украинская перспектива". Был председателем Днепропетровского облсовета V созыва. Первый раз Вилкула избрали мэром Кривого Рога в 2010 году. В 2015 году, после того, как его объявили победителем, в городе начались протесты. Было принято решение о проведении досрочных выборов городского головы Кривого Рога 27 марта 2016, на них Юрий Вилкул выиграл в первом туре.

Дмитрий Шевчик баллотируется от партии «Слуга народа». Беспартийный, генеральный директор ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат». В 2006 году баллотировался в Верховную Раду от Блока Литвина, но не прошел. В 2015 году стал депутатом Днепропетровского облсовета от Оппозиционного блока.

Дмитрий Шевчик

Напомним, 16 ноября стало известно, что во втором туре мэром Херсона был избран Игорь Колыхаев, а мэром Одессы снова стал Геннадий Труханов.

Фото opentv. media, 1kr.ua/

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