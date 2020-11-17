Рада приняла решение по локдауну

Верховная Рада 17 ноября приняла важное постановление, касающееся карантина и противоэпидемических мероприятий. Вводить более одного карантинного запрета разрешается только после заблаговременного информирования граждан — то есть не позже чем за семь дней до вступления в силу решения.

Список карантинных запретов может включать ограничение работы следующих отраслей:

транспорт;

учебные заведения;

заведения культуры;

кинотеатры;

сфера общественного питания;

торгово-развлекательные центры;

торговые заведения, бытовое обслуживание населения.

Кроме того, в этот же список попадает и запрет гражданам покидать место проживания.

Если вводится два и более пункта из указанного списка, Кабмин должен будет придумать программы государственной поддержки населения и пострадавшего бизнеса. Программы следует не просто составить, а оформить в проект закона и внести в Раду соответствующий документ.

Напомним, ранее Рада провалила отмену «карантина выходного дня» — не хватило голосов за принятие решения.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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