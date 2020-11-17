Рада приняла решение по локдауну
Верховная Рада 17 ноября приняла важное постановление, касающееся карантина и противоэпидемических мероприятий. Вводить более одного карантинного запрета разрешается только после заблаговременного информирования граждан — то есть не позже чем за семь дней до вступления в силу решения.
Список карантинных запретов может включать ограничение работы следующих отраслей:
- транспорт;
- учебные заведения;
- заведения культуры;
- кинотеатры;
- сфера общественного питания;
- торгово-развлекательные центры;
- торговые заведения, бытовое обслуживание населения.
Кроме того, в этот же список попадает и запрет гражданам покидать место проживания.
Если вводится два и более пункта из указанного списка, Кабмин должен будет придумать программы государственной поддержки населения и пострадавшего бизнеса. Программы следует не просто составить, а оформить в проект закона и внести в Раду соответствующий документ.
Напомним, ранее Рада провалила отмену «карантина выходного дня» — не хватило голосов за принятие решения.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»453
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