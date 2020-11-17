Объявлен победитель выборов мэра Одессы

Днем во вторник, 17 ноября, Одесская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты второго тура выборов городского головы Одессы. Голоса распределились так: за Геннадия Труханова — 93 921 человек, за его оппонента Николая Скорика — 72 974 человек.

Также 6 115 бюллетеней признали недействительными.

Таким образом, за Труханова отдали голоса 54,28 процента избирателей, принявших участие в выборах. Это немногим меньше, чем показали данные экзит-пола КМИС.

Всего на избирательные участки пришли 173 010 человек.

Как отмечают местные политологи, в Одессе, городе с населением более миллиона человек, насчитывается, согласно официальной статистике, порядка 686 тысяч избирателей.

Это означает, что участие в выборах мэра приняла лишь четвертая часть избирателей. А новый (старый) мэр города-миллионника избран 12 процентами одесситов.

«Вот и выходит, что плохого мэра выбирают хорошие люди, не пришедшие на выборы», — констатируют наблюдатели от других политсил на прошедших выборах.

Во вторник, 17 ноября, еще до объявления официальных результатов выборов мэра Одессы, второй претендент на этот пост Николай Скорик (ОПЗЖ) выступил на брифинге в Верховной Раде.

Он заявил, что обращается с официальным запросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу российского гражданства Геннадия Труханова и будет добиваться лишения его украинского гражданства.

Скорик заявил также, что не согласен с результатами выборов в Одессе и намеревается обращаться в суд.

В первом туре Труханов набрал 38% голосов одесситов, которые пришли на участки для голосования, тогда как Николай Скорик — 19%.

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