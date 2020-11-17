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Украина

«Позорное решение»: Рада провалила голосование по закону о кассовых аппаратах

16:18 17 ноября 2020
Рада

Во вторник, 17 ноября, Верховная Рада не приняла постановление, которым предусматривалась отсрочка на год обязательного использования кассовых аппаратов физлицами-предпринимателями. Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания украинского парламента.

Постановление № 4313-д об отсрочке по кассовым аппаратам поддержали всего 17 депутатов: 12 из них входят в парламентскую фракцию «Слуга народа».
Документом предусматривалась отсрочка на год введения обязательных РРО для ФЛП, исключение делалось только для рисковых групп.

«Я не понимаю, зачем было выносить этот закон и решение такое позорное принимать. Давайте мы все будем ответственно относиться к тем людям, которые стоят возле Верховной Рады», — сказала и.о. председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Напоминаем, что во вторник, 17 ноября, предприниматели провели акцию протеста под зданием Верховной Рады с требованием принятия постановления об отсрочке введения обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей. Митингующие перекрыли движение по улице Михаила Грушевского.

Фото: скриншот трансляции Рады

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