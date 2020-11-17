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Украина

Протестующие предприниматели попытались прорваться в Раду

17:24 17 ноября 2020
Стычки

Во вторник, 17 ноября, после того как украинский парламент отклонил постановление об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей, участники акции протеста попытались прорваться к зданию Верховной Раде. Об этом «Киев Оперативный» сообщает в своем Telegram-канале.

Информация о том, что нардепы не поддержали отсрочку по обязательному использованию кассовых аппаратов, вызвала крайне негативную реакцию у предпринимателей, которые проводят акцию протеста. Они попытались прорваться к зданию парламента через кордон из правоохранителей.

Пресс-служба МВД сообщает о кратковременных стычках, но утверждает, что задержанных нет.

Видео с акции протеста:

Ранее сообщалось, что предприниматели, которые митингуют перед зданием Верховной Рады, перекрыли движение по улице Михаила Грушевского.

Напоминаем, на проходящем во вторник, 17 ноября, заседании Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене «карантина выходного дня».

Фото: скриншот видео

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