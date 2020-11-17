В сети показали тайные ходы, которыми нардепы спасались от протестующих под Радой

Опубликован ролик, в котором показаны тайные ходы, ведущие из здания Верховной Рады. Видео размещено в Telegram-канале Perepichka News.

«Из-за восстания под Верховной Радой нардепов и журналистов выводят из здания парламента вот такими секретными подземными коридорами. Говорят, если долго идти по этим тайным катакомбам, можно попасть на съезд ЦК КПСС», — говорится в сообщении.

Речь идет об акции протеста, которую предприниматели устроили из-за того, что нардепы провалили голосование по закону о кассовых аппаратах.

Это привело к тому, что протестующие попытались прорваться к зданию Верховной Рады. В результате возникли стычки с полицией — несколько человек были задержаны. Успокоить предпринимателей удалось только обещанием парламентариев вновь рассмотреть постановление.

Фото: скриншот

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