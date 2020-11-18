"Может наступить момент, когда всем придется спасать своих близких": зачем предпринимателей позвали в больницы

Заместитель главы Минздрава Ирина Микичак, чей призыв на брифинге 16 ноября к предпринимателям не митинговать под Кабмином и Радой, а «вместе укреплять медицину», которой катастрофически не хватает бухгалтеров, слесарей и технических работников, вызвал бурю негодования у представителей бизнеса, заявила о том, что ее «неправильно поняли».

Свои разъяснения чиновница привела в эфире ток-шоу «Країна» на «5 канале».

«Никто не услышал и не дослушал того, что я говорила на брифинге. Я обратилась именно с просьбой к предпринимателям», — пояснила Микичак.

По ее словам, украинские больницы страдают от нехватки рабочих рук — и медицинских работников, и технического персонала, что не может не вызывать тревогу.

«У меня такое ощущение, что люди из бизнеса до конца не понимают ситуацию, в которой мы сегодня находимся. Может наступить такой момент, когда всем надо будет надеть халат белый или синий и пойти в больницу помогать друг другу спасать своих близких людей», — сказала она.

При этом Микичак привела в качестве примера Италию, где пришлось поработать украинским врачам.

«Нам действительно не хватает медиков, наши медики крайне истощены, и если мы друг друга сегодня не поддержим, то мы окажемся в беде», — резюмировала она.

Напомним, что во время брифинга 16 ноября заместитель главы Минздрава Ирина Микичак заявила, что предпринимателям необходимо найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, а также предложила малому бизнесу «превращать проблемы в новые возможности».

Напомним, что в Минздраве прогнозируют, что заболеваемость COVID-19 в Украине может выйти на новые рубежи. Бороться с наплывом инфицированных ведомство собирается, разворачивая временные госпитали за пределами медучреждений. А проблему нехватки врачей планируется решать, привлекая специалистов из других, некоронавирусных, отделений больниц.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению врача-эпидемиолога Андрея Александрина, Украине грозит коллапс из-за пандемии коронавируса: в стране по-прежнему не работают с контактными лицами, люди продолжают рисковать в переполненном общественном транспорте, а детсады, школы и больницы не оснащены вентиляцией. Александрин уверен, что несмотря на то, что украинские медики ездили в Италию за опытом, перенимать его эксперт не советует.

Фото: dw.com

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