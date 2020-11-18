Украина может стать членом Североатлантического Альянса без ПДЧ: сделано важное уточнение

Получение Украиной плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) долгое время было одним из главных приоритетов внешней политики нашей страны. Но сейчас уже нет необходимости превозносить его до ранга культа, ведь членства Украины в Альянсе можно достичь и без этого плана.

Такое мнение в рамках онлайн-конференции «The Road to Warsaw Security Forum» выразил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

«Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить», — заявил Кулеба.

Он добавил, что ПДЧ нельзя превозносить до ранга культа.

Кулеба подчеркнул, что путь Украины к членству в НАТО должен быть четко определен по направлению, инструментам и ​​дедлайну.

«Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели», — резюмировал украинский министр.

Одним из обстоятельств, которое может ускорить сближение Украины и Альянса может стать стремление России активно милитаризовать оккупированный Крым, что вынудит НАТО активизировать усилия по обеспечению безопасности в этом регионе.

«Мы видим, что Россия делает в Крыму: она активно милитаризирует нелегально оккупированный полуостров. Это подрывает торговые маршруты и угрожает безопасности. НАТО должно продемонстрировать серьезность намерений по защите Черного моря и обеспечить безопасность навигации в Черном море», — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что для реализации задачи по усилению безопасности в Черноморском регионе НАТО должно активно привлекать Украину и Грузию.

Ранее посол Литвы Вальдемарас Сарапинас заявил, что считает реалистичным сценарием подачу Украиной в 2027 году заявки на членство не только в ЕС, но и в НАТО в случае успешного воплощения необходимых для этого реформ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению российского политолога Андрея Пионтковского, победа на выборах президента США бывшего вице-президента Джо Байдена, а не его соперника, действующего главы Белого дома Дональда Трампа, стала неприятным сюрпризом для российского истеблишмента и лично хозяина Кремля Владимира Путина. Потому что Трамп больше устраивал Москву из-за своего отрицательного отношения к блоку НАТО, который даже собирался «переформатировать».

Фото: Укринформ

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