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Украина

Жесткий карантин не поможет: академик Комиссаренко объяснил, как остановить коронавирус

6:38 18 ноября 2020
Комиссаренко Сергей

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко, предположивший в начале пандемии динамику распространения коронавируса в стране, считает, что опасное заболевание нельзя победить жестким карантином.

Такое мнение он высказал в эфире канала «Украина 24», комментируя карантин выходного дня и его возможное ужесточение.

«Боюсь, что жестким карантином победить коронавирус нельзя. Думаю, что никто в это даже не верит. Что можно сделать и нужно делать — это уменьшить количество людей, которые инфицируются. Я лично против строгого карантина, против того, чтобы люди не ходили на работу», — считает академик.

В то же время Комиссаренко уверен, что успехов можно добиться при помощи соблюдения хорошо всем известных норм — ношения масок, физического дистанцирования, мытья рук.

При этом Комиссаренко считает карантин выходного дня правильной нормой.

«В других странах считается, что количество людей, которые инфицируются, после карантина выходного дня или даже недели существенно уменьшается, то есть это работает на пользу здоровья и жизни людей», — пояснил он.

Напомним, во вторник, 17 ноября, Верховная Рада провалила голосование за проект постановления, предусматривающего отмену «карантина выходного дня». Народные депутаты не поддержали проект постановления № 4381 об отмене недавнего введенного «карантина выходного дня». За этот документ проголосовали только 149 народных депутатов, тогда как для положительного решения требуется не меньше 226 голосов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный украинский педиатр Евгений Комаровский считает, что любые мероприятия, которые направлены на то, что люди реже и меньше встречаются друг с другом, будут работать в плане уменьшения заболеваемости. Но подчеркивает, что запреты не будут равноценными по своему эффекту.

Фото: nas.gov.ua

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