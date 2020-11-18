В эфире канала Порошенко случился скандал между его людьми

Мыкола Вересень, ведущий телеканала «Прямой» (считающегося близким к Петру Порошенко) спровоцировал скандал в эфире. Вересень намекнул, что приглашенная в студию гостья София Федына, депутат от фракции Порошенко, пытается обмануть зрителей. В ответ депутат потребовала извинений, а и не получив их, покинула студию. Видео инцидента в студии «Прямого» приводит в Fаcebook Евгений Прокопишин.

Диалог происходил на повышенных тонах. «Только не лгите… Предупреждаю всех: если я даю одну минуту, это не означает, что можно лгать… Приводите цифры и факты», — заявил Вересень. «Если у вас плохое настроение, то я тут не при чем… Вы мне дали одну минуту (на выступление), и я пытаюсь в нее вложиться… Когда вы мне даете одну минуту на выступление, у меня нет возможности перечислить все данные», — парировала Федына. «У всех есть возможность», — не дослушав, ответил Вересень.

В итоге ведущий решил продолжать шоу, поскольку «рейтинги растут», а гостья покинула студию.

«Не знаю, какая муха сегодня укусила Мыколу Вересня», — заявила после шоу Федына и добавила, что все еще ждет извинений за «публичное безосновательное обвинение во лжи». Вересень свое поведение на шоу не комментировал.

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