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Украина

Стерненко поразил Рабиновича церковной наградой

10:09 18 ноября 2020
стерненко

Одесский активист Сергей Стерненко, который все еще под следствием за убийство при самозащите, оказался обладателем церковной награды. В 2016 году Стерненко была вручена медаль за жертвенность и любовь к Украине. Фотодоказательством и возмущениями по этому поводу поделился в Facebook народный депутат Вадим Рабинович.

Пока аудитория депутата обсуждала фото, в комментарии пришел сам Стерненко и добавил жару дискуссии.

А у себя на странице Стерненко предложил обсудить, чем же так поразила фотография и что означает в данном контексте «все».

 

Инициатору дискуссии Стерненко предложил не нервничать без повода.

Напомним, против Стерненко все еще расследуется дело о событиях весны 2018 года. На активиста трижды совершали покушение, и в третий раз попытка оказалась плачевной для напавших. Стерненко избили и ранили ножом, тот в ответ также применил нож, и один из хулиганов умер на месте.

Фото Сергій Стерненко/Facebook

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