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Украина

Раскрыта причина снятия с розыска Кернеса

10:45 18 ноября 2020
кернес

После того, как харьковский градоначальник Геннадий Кернес неожиданно появился в базе разыскиваемых лиц, а после этого точно так же загадочно оттуда пропал, полиции пришлось давать объяснения. Как сообщает Укринформ, закрыли уголовное производство о пропаже Кернеса после того, как было опубликовано фото из немецкой клиники «Шарите», а полицейские пообщались с родственниками мэра.

На сегодня считается, что место пребывания Кернеса точно установлено — это клиника «Шарите» в Берлине. Уголовное производство, начатое 9 ноября, закрыто.

Напомним, объявили в розыск Кернеса на основании заявления от руководителя общественной организации. В базе разыскиваемых карточка Кернеса провисела чуть больше часа. Позднее в соцсетях появилось фото Кернеса из больничной палаты. Опубликовали снимок друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс и сын мэра Родион Гайсинский.

Фото city.kharkov.ua

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