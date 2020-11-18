Мосийчук захотел избить Арахамию из-за позы перед Тимошенко
Бывший народный депутат Игорь Мосийчука возмутился по поводу того, в какой позе лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия стоял во время выступления нардепа Юлии Тимошенко в Верховной Раде. Фото этого эпизода Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале.
«Это все, что нужно знать о быдле, которое возглавляет моносброд в парламенте…» — подписал кадр Игорь Мосийчук.
Он также заявил, что на этом кадре Арахамия находится в ожидании пинка, и выразил сожаление, «что ни одного настоящего мужчины рядом не оказалось».
Ранее сообщалось, что Давид Арахамия возмутился отсутствием в Верховной Раде народных депутатов из парламентской фракции «Слуга народа» и выразил свое недовольство в нецензурной форме.
Фото: Facebook Игоря Мосийчука372
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter