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Украина

Мосийчук захотел избить Арахамию из-за позы перед Тимошенко

12:38 18 ноября 2020
Игорь Мосийчук

Бывший народный депутат Игорь Мосийчука возмутился по поводу того, в какой позе лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия стоял во время выступления нардепа Юлии Тимошенко в Верховной Раде. Фото этого эпизода Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале.

«Это все, что нужно знать о быдле, которое возглавляет моносброд в парламенте…» — подписал кадр Игорь Мосийчук.

Он также заявил, что на этом кадре Арахамия находится в ожидании пинка, и выразил сожаление, «что ни одного настоящего мужчины рядом не оказалось».

Ранее сообщалось, что Давид Арахамия возмутился отсутствием в Верховной Раде народных депутатов из парламентской фракции «Слуга народа» и выразил свое недовольство в нецензурной форме.

Фото: Facebook Игоря Мосийчука

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