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Украина

Мустафа Найем лишился романтических свиданий

14:09 18 ноября 2020
Мустафа Найем

Из-за темпа жизни у украинского политика и журналиста Мустафы Найема не остается времени на свидания. Об этом он сказал в интервью ЖВЛ на «1+1».

Основное время Мустафа Найем уделяет работе и воспитанию сына Марка.

«Последние лет двенадцать-тринадцать-пятнадцать, жизнь была такой стрессовой. Все время постоянно в каких-то войнах, конфликтах, отстаивании каких-то вещей. Очень редко, когда ты спокойно просто трудишься. Это действительно влияет на твою жизнь, твои отношения, твою стабильность», — сказал Найем.

Политик отметил, что в последние семь месяцев у него не было свиданий, а когда они будут, он скажет о них сыну. «Или пойдем вместе», — улыбнулся Найем.

Напоминаем, на Мустафу Найема напали, из-за чего бывший нардеп поучаствовал сразу в двух драках.

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