28.09 / 28.30 33.13 / 33.52
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Олега Ляшко расстроила поза Давида Арахамии перед Юлией Тимошенко

14:43 18 ноября 2020
В Раде

Бывший народный депутат Олег Ляшко прокомментировал в своем Facebook фото, на котором Давид Арахамия из «Слуги народа», нагнулся, повернувшись спиной во время выступления в Верховной Раде лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Швондеры в парламенте», — написал Олег Ляшко.

Этот пост вызвал реакцию у многих фолловеров. Среди высказываний: «Олег Ляшко без вас что-то стало скучно», «Она пережила все парламенты и осталась на плаву, а Арахамия хоть бы этот досидел до конца», «Каждый занимается своим делом, но только не тем, чем нужно».

Ранее по поводу фото лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии написал другой бывший народный депутат Игорь Мосийчук — он считает, что в этом случае необходимо физическое воздействие.

Фото: Александр Гончаров

436

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
винник

Сын Олега Винника оказался пловцом

Игорь Мосийчук

Мосийчук захотел избить Арахамию из-за позы перед Тимошенко

фролова

Звезда телеканала Порошенко забеременела

ани лорак

Ани Лорак слилась в страстном поцелуе с возлюбленным

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер