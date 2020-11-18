Олега Ляшко расстроила поза Давида Арахамии перед Юлией Тимошенко

Бывший народный депутат Олег Ляшко прокомментировал в своем Facebook фото, на котором Давид Арахамия из «Слуги народа», нагнулся, повернувшись спиной во время выступления в Верховной Раде лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Швондеры в парламенте», — написал Олег Ляшко.

Этот пост вызвал реакцию у многих фолловеров. Среди высказываний: «Олег Ляшко без вас что-то стало скучно», «Она пережила все парламенты и осталась на плаву, а Арахамия хоть бы этот досидел до конца», «Каждый занимается своим делом, но только не тем, чем нужно».

Ранее по поводу фото лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии написал другой бывший народный депутат Игорь Мосийчук — он считает, что в этом случае необходимо физическое воздействие.

Фото: Александр Гончаров

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