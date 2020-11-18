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Украина

«Рисковым» украинцам собрались изменить пенсии

15:22 18 ноября 2020
Деньги

Правительство предлагает ввести профессиональную накопительную систему для украинцев до 35 лет, которые работают в особо тяжелых и опасных условиях. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

На заседании правительства одобрили законопроект, предлагающий ввести накопительную систему для лиц моложе 35 лет, которые работают в особо тяжелых и опасных условиях. Людям откроют пенсионные счета — они смогут воспользоваться при выходе на пенсию. По словам Шмыгаля, доплаты к пенсии будут составлять тысячи гривень.

«Объем средств для такой накопительной системы составит 2−3 млрд грн в год. Расчеты проведены до 2050 года и показывают, что от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и вообще экономика страны», — написал Шмыгаль и добавил, что надеется на поддержку законопроекта в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что украинцев без стажа лишат спецпенсий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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