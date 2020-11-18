Грядет потепление: погода на конец ноября в Украине

Долго ли продержится в Украине погода с мокрым снегом и минусовыми температурами? Стоит ли ждать потепления, тем более что приближается календарная зима? Об этом «ФАКТЫ» спросили у известных синоптиков.

— До 19 ноября по ночам ожидается 2−7 градусов мороза, а на востоке Украины — даже до минус 10−12, — рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отделе метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. - Днем с 19 ноября на востоке возможен слабый минус, до 5 градусов мороза. На остальной территории страны температура около 0, в Закарпатье и Одесской области — до плюс 5. Однако из-за ветра ощущение холода не уйдет.

В четверг, 19 ноября, ожидается сухая погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Харьковской области до минус 3 градусов, в западных областях воздух прогреется до 9 градусов тепла.

В пятницу, 20 ноября, местами возможны дожди с мокрым снегом, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Харьковской и Луганской областях температура воздуха до минус 2, в Закарпатской области — плюс 3−5 градусов, в Крыму — до плюс 7 градусов.

В субботу, 21 ноября, мокрый снег с дождем возможен в Полтавской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Скорость ветра — до 10 метров в секунду. Днем в Луганской области минус 2 градуса, в Крыму и Закарпатье — до 5 градусов тепла.

В воскресенье, 22 ноября, мокрый снег ожидается в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Луганской области до минус 3, в Крыму и Закарпатье — до 5 градусов тепла.

В понедельник, 23 ноября, на западе страны возможны дожди, на востоке — дождь со снегом. На остальной территории без осадков. Дневная температура воздуха со знаком плюс.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, до конца ноября ожидаются два периода потепления.

— Отрицательные температуры возможны в течение шести дней ноября, — говорит Леонид Горбань. - Так, по моим расчетам, морозы в Украине будут 19 и 20 ноября, затем 24 и 25 ноября, а также 28 и 29 ноября. Ноябрь принесет и шесть относительно теплых дней, когда температура воздуха поднимется до плюс 2−4 градусов. Потепление прогнозирую на 21−23 ноября и 25−27 ноября.

А по народным приметам теплой зимы можно ждать, если в день Кузьмы и Демьяна (или Косьмы и Дамиана), 14 ноября, было тепло.

— Каким будет декабрь?

— По моим расчетам, в последний месяц года в Украине ожидается два морозных периода: с 8 по 14 декабря (минус 9−11 градусов) и с 18 по 28 декабря (минус 10−13 градусов).

В День святого Николая, 19 декабря, возможен снег, температура воздуха — до минус 13 градусов.

В целом же снегопады ожидаются с 18 по 20 декабря и с 27 по 28 декабря, — сказал Леонид Горбань.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» другой народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в третьей декаде ноября минусовая температура будет наблюдаться по ночам, изредка днем. Также он спрогнозировал, что зима начнется с незначительного похолодания, но порадует нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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