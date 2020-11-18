"Не зовите на помощь, просто умирайте дома": профессор медицины жестко обратился к отрицателям коронавируса

Врач-анестезиолог, професор Сергей Дубров рекомендовал тем украинцам, которые до сих пор не верят в реальность коронавируса, попробовать себя в роли волонтеров в инфекционном отделении больницы своего города.

Ведь именно сейчас там остро нуждаются в младшем медперсонале — нянях, санитарках и т. д.

«Я думаю, что сутки работы с пациентами в переполненной реанимации, которая была рассчитана на 6 коек, а на самом деле там (находятся. — Авт.) как минимум 9−12, и ковидный атеизм испарится», — сказал медик.

Тем же, кто продолжит настаивать на мифичности COVID-19, но все-равно инфицируется, Дубров советует не обращаться к врачам, а «умирать дома».

Напомним, ранее об острой потребности медицинских учреждений в персонале заявляла заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, чей призыв на брифинге 16 ноября к предпринимателям не митинговать под Кабмином и Радой, а «вместе укреплять медицину» вызвал бурные дискуссии в обществе. Через некоторое время она повторила, что украинские больницы страдают от нехватки рабочих рук — и медицинских работников, и технического персонала, что не может не вызывать тревогу.

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