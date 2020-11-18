Возвращающиеся из-за рубежа украинцы не обязаны сдавать тесты на коронавирус, — Минздрав

Возвращающиеся из-за границы граждане Украины не обязаны сдавать тест на коронавирус, невзирая на несколько прецедентов в украинских аэропортах. По словам замминистра здравоохранения Ярослава Кучера в ходе онлайн-брифинга, попытки сделать практику тестирования принудительной могут быть следствием лоббирования услуг конкретных лабораторий.

«Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции», — заявил чиновник.

В данном случае замминистра имел в виду мобильное приложение «Дій вдома».

Напомним, в августе недоразумение с тестами возникло в аэропорту «Борисполь», где 43 пассажира не смогли улететь в Дубаи. Их не пустили на борт самолета из-за «не того» теста на коронавирусную инфекцию.

Фото 061.ua/



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