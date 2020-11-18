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Украина

В Украине ввели "приоритетные часы" для пожилых людей

18:01 18 ноября 2020
Пенсионер в магазине

В Украине вступили в силу изменения в постановление Кабинета Министров, которые вводят «приоритетные часа» для людей пожилого возраста, совершающих покупки в магазинах и аптеках. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, решение объясняется тем, что люди пожилого возраста относятся к группе риска.

Действуют «приоритетные часы» с 10:00 до 12:00.

«Важно, чтобы они (пожилые люди. — Авт.) как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет… Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому», — сказал министр в эфире телеканала «Украина 24».

По оценкам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, среди людей 50+ в Украине отмечается наибольшая смертность при инфицировании коронавирусом.

Фото Molbuk

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В Украине ввели "приоритетные часы" для пожилых людей

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