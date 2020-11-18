"Без Милы Йовович и Брюсса Уиллиса": Зеленский пошутил в новом видео из больницы

Президент Владимир Зеленский записал новое виде из больницы «Феофания», доложив украинцам, что с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше, и что к нему вернулось обоняние.

И хотя тест на COVID-19 пока положительный, он надеется, что новое видео будет записывать уже не из больницы.

Что же касается ситуации в стране, президент отчитался, что украинские больницы располагают 50 тысячами коек для лечения инфицированных, и при необходимости это количество можно будет увеличить до 91 тысячи.

Также по традиции в президентском видео появился главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который проинформировал, что нужно делать при появлении симптомов COVID-19.

А вдобавок стало известно, о чем доложил Владимиру Зеленскому премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совместного совещания с представителями бизнеса. Так, по словам премьера, Кабмин уже наработал ряд законодательных изменений по облегчению ведения бизнеса. Речь идет о пересмотре списка нарушений, за которые предпринимателей будут штрафовать, а также размера таких санкций.

Также, как заявил Денис Шмыгаль, правительство работает над решением проблемы с кэшбеком. Ведь он, по мнению предпринимателей, — социально неприемлем для нашего государства. Кроме того, бизнес просит пересмотреть лимиты, при которых используется РРО и которые влияют на размеры налогообложения, — переведя их в минимальные заработные платы. Таким образом с ростом минимальной зарплаты будет увеличиваться и соответствующий лимит, в котором работает тот или иной ФЛП.

По словам премьера, предприниматели настаивают и на на отмене требования о выдаче чеков при безналичного расчета, а также на дефискализации продажи товаров, кроме лекарств, плательщиками единого налога по безналичному расчету.

«Сегодня с Виктором Ляшко и Денисом Шмыгалем говорим о финансировании борьбы с COVID-19, РРО для ФЛП, помощи от МВФ, поддержку украинского бизнеса и „5 элемент“, к сожалению, без Миллы Йовович и Брюса Уиллиса», — говорится в описании видео.

Напомним, накануне президента собирались «проведать» радикальные представители «Руху Опору Капітуляції».

183

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter