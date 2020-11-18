28.10 / 28.32 33.14 / 33.53
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Без Милы Йовович и Брюсса Уиллиса": Зеленский пошутил в новом видео из больницы

21:40 18 ноября 2020
«Без Милы Йовович и Брюсса Уиллиса»: Зеленский пошутил в новом видео из больницы

Президент Владимир Зеленский записал новое виде из больницы «Феофания», доложив украинцам, что с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше, и что к нему вернулось обоняние.

И хотя тест на COVID-19 пока положительный, он надеется, что новое видео будет записывать уже не из больницы.

Что же касается ситуации в стране, президент отчитался, что украинские больницы располагают 50 тысячами коек для лечения инфицированных, и при необходимости это количество можно будет увеличить до 91 тысячи.

Также по традиции в президентском видео появился главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который проинформировал, что нужно делать при появлении симптомов COVID-19.

А вдобавок стало известно, о чем доложил Владимиру Зеленскому премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совместного совещания с представителями бизнеса. Так, по словам премьера, Кабмин уже наработал ряд законодательных изменений по облегчению ведения бизнеса. Речь идет о пересмотре списка нарушений, за которые предпринимателей будут штрафовать, а также размера таких санкций.

Также, как заявил Денис Шмыгаль, правительство работает над решением проблемы с кэшбеком. Ведь он, по мнению предпринимателей, — социально неприемлем для нашего государства. Кроме того, бизнес просит пересмотреть лимиты, при которых используется РРО и которые влияют на размеры налогообложения, — переведя их в минимальные заработные платы. Таким образом с ростом минимальной зарплаты будет увеличиваться и соответствующий лимит, в котором работает тот или иной ФЛП.

По словам премьера, предприниматели настаивают и на на отмене требования о выдаче чеков при безналичного расчета, а также на дефискализации продажи товаров, кроме лекарств, плательщиками единого налога по безналичному расчету.

«Сегодня с Виктором Ляшко и Денисом Шмыгалем говорим о финансировании борьбы с COVID-19, РРО для ФЛП, помощи от МВФ, поддержку украинского бизнеса и „5 элемент“, к сожалению, без Миллы Йовович и Брюса Уиллиса», — говорится в описании видео.

Напомним, накануне президента собирались «проведать» радикальные представители «Руху Опору Капітуляції».

183

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Игорь Мосийчук

Мосийчук захотел избить Арахамию из-за позы перед Тимошенко

ани лорак

Ани Лорак слилась в страстном поцелуе с возлюбленным

В Беларуси умерла известная советская актриса

В Беларуси умерла известная советская актриса

Майк Тайсон

Майк Тайсон восхитил сеть голым торсом перед боем с легендарным боксером

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер