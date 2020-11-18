В Минобороны назвали число военных, пропавших без вести за годы войны на Донбассе

В Министерстве обороны назвали количество военнослужащих, пропавших без вести с начала боевых действий на востоке Украины.

Так, по данным персонального учета потерь личного состава Вооруженных сил Украины, который ведется в Кадровом центре ВСУ, с начала проведения АТО число пропавших без вести военнослужащих ВСУ составляло 526 человек, из этого количества найдено (живыми и мертвыми) 457 человек.

Таким образом, по состоянию на 17 ноября 2020 года остаются в розыске 69 человек, говорится в ответе кадрового центра ВСУ Министерства обороны на запрос Радио Свобода.

При этом по данным журналистов, только в «Илловайском котле» пропали без вести 158 украинских военных.

Напомним, ранее активисты потребовали от президента Украины добиться принятия законов о военных преступлениях, а также назначить ответственного от Офиса президента по вопросам пленных и пропавших без вести.

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter