В темное время суток пешеходов обязали иметь на своей одежде светоотражающие элементы

Правительство внесло изменения в действующую редакцию Правил дорожного движения. Ключевые новшества касаются повышения безопасности пешеходов, перевозки опасных грузов, движения велосипедистов, использования ремней безопасности и введения новых дорожных знаков.

Теперь пешеходов обязали в темное время суток и в условиях недостаточной видимости использовать светоотражающие элементы (ленты, наклейки, жилеты) или носить одежду, имеющую такие элементы. Напомним, что до сих пор эта норма носила рекомендательный характер. В пояснительной записке отмечается, что использование светоотражающих элементов на одежде должно повысить уровень безопасности пешеходов, поскольку, согласно расчетам, их наличие позволяет уменьшить смертность на дорогах в 6—8 раз. Ведь человека, который использует светоотражающие элементы, видно на расстоянии 130—150 метров, тогда как пешехода в темной одежде ночью или вечером реально заметить только с расстояния 25—30 метров. А в такой ситуации у водителя уже нет возможности своевременно среагировать и предпринять необходимые меры для объезда человека на дороге или безопасного торможения перед ним.

Еще одна норма постановления Кабмина ужесточает требования к использованию ремней безопасности. В частности, из списка лиц, которым разрешено не пристегиваться ремнем безопасности, исключили водителей и пассажиров такси. Таким образом, после внедрения новых правил не пользоваться ремнями в населенных пунктах смогут только водители и пассажиры оперативного и специального транспорта и люди с инвалидностью, физиологические особенности которых делают невозможным применение такого средства безопасности. Кроме того, теперь пассажирам необходимо будет использовать не только ремни безопасности, но и подголовники (если таковые предусмотрены конструкцией автомобиля).

Одно из наиболее сомнительных нововведений касается велосипедистов, которым теперь разрешили передвигаться по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Отдельный дорожный знак для обозначения такой полосы не понадобится, поскольку соответствующая норма предусмотрена новой трактовкой знака 5.11 «Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств». По мнению автолюбителей и многих экспертов в сфере дорожного движения, это нововведение подвергнет опасности жизнь велосипедистов — одной из наиболее уязвимых категорий участников движения, которым отныне позволено ехать в непосредственной близости от четырехколесного транспорта. Ни для кого не секрет, что наши водители, пытаясь сократить время в пробках, часто выезжают на полосы для общественного транспорта и мчатся по ним на всех парах. Отметим также, что в цивилизованных странах велосипедистов, наоборот, отводят подальше от автомобилей, выделяя им для движения отдельные полосы, разделенные с проезжей частью.

В новой редакции Правил дорожного движения внесены уточнения, в каких случаях и как именно водителям позволено заезжать на полосу для общественного транспорта. Теперь это можно делать только в местах с прерывистой линией разметки для:

выполнения поворота направо;

выезда с прилегающих территорий в свои полосы;

для высадки и посадки пассажиров, находящихся на тротуарах, граничащих с полосой для маршруток.

Постановлением правительства внесены также уточнения, касающиеся медицинских справок. Теперь их будет необходимо получать еще на этапе обучения вождению. Чтобы изначально отсечь тех, кто имеет медицинские противопоказания и по состоянию здоровья не может управлять транспортным средством.

Кроме упомянутых изменений, новой редакцией ПДД введены также новые дорожные знаки:

1.40 «Замена дорожного покрытия», который будет устанавливаться в тех местах, где дорожники обновляют дорожное полотно и может быть срезан верхний слой асфальта — предупреждение для водителей, чтобы были осторожнее и не повредили подвеску и шины своих автомобилей;

3.12—3.14 «Запрещено движение транспортных средств, которые перевозят опасные, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные грузы, а также вещества, загрязняющие воду» — такие знаки будут устанавливаться на тех участках автодорог, где из соображений безопасности движение подобного транспорта нежелательно;

4.18.1—4.18.3 «Направление для движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы» — такими знаками собираются показывать разрешенное направление для движения транспорта, перевозящего опасные грузы.

На момент подготовки материала в печать принятое постановление Кабинета министров Украины о введении новой редакции ПДД еще не было опубликовано на официальном сайте правительства и Верховной Рады. Впрочем, это всего лишь вопрос времени, и нововведения вскоре получат законный статус.

Тем временем полиции разрешили штрафовать водителей «евроблях» и отправлять такие авто на штрафплощадку. Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым планируется изменить налогообложение, действующее в отношении владельцев элитных автомобилей.

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