Комитет Генассамблеи ООН поддержал проект усиленной резолюции по ситуации в Крыму

Украина продолжает осуществлять на международной арене усилия, направленные на деоккупацию Крыма. В частности, благодаря действиям украинских дипломатов, Комитет 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект пятой, усиленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«Одобрение проекта — важный вклад в продолжение международного давления на Российскую Федерацию в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма. Документ подготовлен на основе двух последних докладов Генерального секретаря ООН, представленных по требованию Генассамблеи, в которых задокументированы многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях», — подчеркнули в МИД.

Ключевыми элементами обновленного проекта резолюции стали призыв к международному сообществу к усилению взаимодействия, в частности в рамках международных платформ, для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта.

Особое внимание уделено вопросу квалификации «органов» на временно оккупированных территориях Украины как «оккупационной власти Российской Федерации».

Также резолюция констатирует продолжение Россией противоправной деятельности согласно международного гуманитарного права, включая переселение российских граждан на полуостров и принудительную смену гражданства с целью модификации демографического состава населения.

Среди важных положений нынешнего проекта — призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение продолжающейся безнаказанности за случаи насильственных исчезновений и констатация роли ФСБ РФ в задокументированных случаях пыток.

Кроме того, в документе привлекается внимание к системным политическим репрессиям против представителей крымскотатарского народа, очередных необоснованных суровых приговоров политическим заключенным, преследования Православной церкви Украины в Крыму, преследования журналистов, в частности гражданских, использование пандемии для осуществления дальнейшего наступления на права человека.

Резолюция требует от РФ немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на территорию временно оккупированного полуострова.

Генассамблея утвердит резолюцию в декабре.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в своих действиях по возвращению захваченного Россией украинского полуострова наша страна постоянно ощущает поддержку со стороны западных партнеров. Так, в ответ на открытие «почетного консульства» Никарагуа в Симферополе в Государственном департаменте США заявили, что никем не спровоцированное вторжение России на Крымский полуостров Украины не будет забыто. А попытки Кремля легитимировать свои незаконные действия с помощью лжи и дезинформации обречены на провал.

Фото: УНИАН

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