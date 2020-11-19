В Украине новый ковидный антирекорд – 13357 заражений

В Украине зафиксирован очередной пик заболеваемости коронавирусом — за минувшие сутки, 18 ноября, зарегистрировали еще 13357 случаев инфицирования.

В т.ч. заболели 539 детей и 673 медиков, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, который и сам инфицировался и получает рекомендации от семейного врача.

Госпитализирован 1531 новый пациент, 257 пациентов скончались, а 7400 — выздоровели.

Проведено 65402 тестирований (в т.ч. по методу ПЦР — 40 585, методу ИФА — 24 817).

Первенство по количеству новых инфицированных удерживают Киев — 1348 подтвержденных случаев заболевания, Днепропетровская (1128), Киевская (786), Запорожская (748) и Черкасская (726) области.

Напомним, накануне украинский профессор медицины дал жесткий ответ «отрицателям коронавируса».

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