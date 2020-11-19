Хуже, чем в КНДР: дончане высмеяли очередной "указ" Пушилина

18 ноября главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» о запрете подключения к интернету систем видеонаблюдения и отдельных видеокамер, расположенных в общественных зонах, на всей территории недореспублики. Контроль за исполнением указа возложен на «МГБ» и «МВД».

Дончан шокировало нововведение. В местных пабликах они пишут, что гауляйтер очень боится повторения судьбы Захарченко, поэтому издает такие идиотские «документы».

Читайте также: Витрина «русского мира»: дончан шокировало «кладбище поездов» в Иловайске

Вот как комментируют «указ» люди.

«Одни запреты. Хуже, чем в КНДР».

«Поставьте камеры в кабинетах всех „министров“ и „депутатов“, со звуком желательно, а особенно там, где пишут дебильные законы. Че вы там курите, когда писать начинаете?»

«Двоякое назначение „указа“: 1. военное положение, 2. исключение перехвата ВСУ или СБУ видеосъемки через интернет».

«Весь мир в видеокамерах, а мы все ниже и ниже, дно уже пробили!»

«Петушка боится, что его завалят рано или поздно».

«Боится правды, гнида жирная».

«А как же демократия? Мало того, что комендантский час существует уже шесть лет, чтобы, не дай Бог, простые люди не увидели, чего не нужного, так еще и вот это. Северная Корея уже близко».



«Следующий указ: разрешается смотреть из окна своей квартиры только по решению межведомственного штаба».

«Скоро уже телефоны запретят».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что украинские ССО способны захватить в плен главарей боевиков «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

126

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter