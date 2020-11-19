Телеведущий Назаров оскорбил Сенцова с его новым фильмом

Известный тележурналист Макс Назаров нелицеприятно высказался о премьере фильма по сценарию Олега Сенцова «Номера». В подтверждение своего мнения о низком качестве творения бывшего узника Кремля он показал в Telegram скрин с сайта одного из кинотеатров, который свидетельствует о продаже всего одного билета.

«Номера» — полнометражная художественная лента, созданная по одноименной пьесе режиссера. Представленный в 2019 году в рамках питчинга Одесского международного кинофестиваля проект получил финансирование в 10 миллионов гривен от Министерства культуры Украины.

Фильм создавался под творческим руководством Олега Сенцова (посредством писем), который на тот момент еще находился в исправительной колонии № 8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги на севере России. Сорежиссером выступил Ахтем Сеитаблаев, украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения, известный по таким лентам как «Хайтарма», «Чужая молитва», «Киборги».

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