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Украина

В «Укрзализныци» отреагировали на призыв жечь VIP-вагоны

11:30 19 ноября 2020
Конференц-зал вагона

Экс-депутат ВР, блогер Виталий Чепинога взорвал сеть своим постом о VIP-вагонах «Укрзализныци», опубликовав фото одного из них и предложив немедленно «сжечь».

«Археологи будущего не должны иметь такой компромат на человечество», — объяснил он свой призыв.

«Это настоящий конец эпохи бедности», «Там еще зубы золотые должны быть. В аренду сдавать (и зубы, и вагон)», «У Укрзализныци понятие о VIP-вагонах приблизительно как у народа о Колчаке», — отреагировали пользователи.

Пиар-блогер железнодорожного монополиса Александр Рудоманов попытался погасить скандал, усомнившись в подлинности выложенного в сеть фото.

«Года два тому назад я проехался в одном из них по приглашению друзей. В нем была спальная, зал, душ, и кухня. Не лакшери», — прокомментировал он собственные снимки.

Справедливости ради, снимки «золотых» вагонов «Укрзалізниця» публиковала еще в 2015 году, когда входящая в ее состав Приднепровская железная дорога только внедрила такую услугу. На тот момент просчитать цену аренды вагона можно было по формуле: стоимость аналогичной поездки в вагоне СВ х 11 + 1000 гривен.

Напомним, ранее «Укрзалізниця» оскандалилась с купейным вагоном поезда сообщением Харьков — Киев.

Фото Приднепровской железной дороги

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