Стало известно отношение украинцев к «карантину выходного дня»

Введение «карантина выходного дня» поддерживает и не поддерживает равное количество украинцев. Такие данные были получены во время опроса социологической группы «Рейтинг».

Также выяснилось, что почти все опрошенные украинцы слышали о таком карантине, но только 35% считают, что эта мера уменьшит распространение коронавируса.

Кроме того, оказалось, что 61% опрошенных не поддерживали введение жесткого локдауна по всей стране, как это было в марте, при этом 55% считали, что это поможет справиться с распространением коронавируса.

Исследование показало и увеличение сознательности украинцев — так, 83% опрошенных заявили, что часто надевают защитную маску, и только 3% — что почти никогда ее не носят. Тем самым по сравнению с мартом количество людей, которые надевают маски, выросло на 25%.

Также увеличилось количество украинцев, которые волнуются, что могут заболеть COVID-19. Сейчас в этом признался 31% опрошенных (в марте «ковид-оптимистов» было 25%).

Опрос проводился 15−17 ноября методом телефонного опроса. Участие в нем приняли 3000 респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 — не более 1,8%.

Напомним, ранее социологи выяснили, что распространение COVID-19 в Украине не было главной причиной отказа жителей страны от участия в местных выборах 25 октября — из-за опасности заболеть коронавирусом на избирательные участки не явились только 10% граждан.

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