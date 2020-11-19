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Украина

Зеленский прибавил в рейтинге доверия

13:14 19 ноября 2020
Владимир Зеленский

Президенту Украины доверяет 46% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», который проведен 15−17 ноября.

«Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, 51% - не доверяют», — говорится в сообщении. При этом в сентябре главе государства доверяли всего 44% граждан.

Далее в рейтинге доверия — спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ему доверяют 32%, а 36% не доверяют. При этом 26% опрошенных вообще не знают, кто это такой.

Лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют — 72%. Юрию Бойко из ОПЗЖ доверяют 24%, не доверяют — 52%. Нардепу Петру Порошенко из фракции «Европейская солидарность» доверяют 23%, не доверяют — 74%. Главе МВД Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют — 67%.

Напоминаем, один из экспертов заявил, что глава Минрегиона Алексей Чернышов «закатывает в асфальт» рейтинг президента Владимира Зеленского.

Фото: Офис президента Украины

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