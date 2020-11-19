Какая погода будет зимой: синоптик дал прогноз для Украины

Зима 2020−21 может запомниться резкими изменениями погодных условий и повышенной температурой (на 1−2 градуса выше, чем 30 лет назад). Об этом в эфире программы «Сніданок з 1+1» рассказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Главным погодным фактором, по его словам, станут климатические изменения.

«Зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий… А также неустойчивым снежным покровом. Конечно, морозы и похолодание будут, но кратковременными, хотя достаточно жесткими», — подчеркнул синоптик.

Он также отметил, что календарная зима в Украину, во всяком случае, в столицу уже пришла.

«Средние сроки как раз приходятся на эти дни. Ничего удивительного не произошло. Причина очень простая — пришел атмосферный фронт, а с северо-запада — холодный воздух, с которым выпадает снег», — пояснил руководитель Укргидрометцентра.

Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре пообещали по-настоящему аномальную зиму.

Фото kiev.sq.com.ua/

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