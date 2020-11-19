28.16 / 28.37 33.16 / 33.54
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Какая погода будет зимой: синоптик дал прогноз для Украины

13:36 19 ноября 2020
Какая погода будет зимой: синоптик дал прогноз для Украины

Зима 2020−21 может запомниться резкими изменениями погодных условий и повышенной температурой (на 1−2 градуса выше, чем 30 лет назад). Об этом в эфире программы «Сніданок з 1+1» рассказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Главным погодным фактором, по его словам, станут климатические изменения.

«Зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий… А также неустойчивым снежным покровом. Конечно, морозы и похолодание будут, но кратковременными, хотя достаточно жесткими», — подчеркнул синоптик.

Он также отметил, что календарная зима в Украину, во всяком случае, в столицу уже пришла.

«Средние сроки как раз приходятся на эти дни. Ничего удивительного не произошло. Причина очень простая — пришел атмосферный фронт, а с северо-запада — холодный воздух, с которым выпадает снег», — пояснил руководитель Укргидрометцентра.

Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре пообещали по-настоящему аномальную зиму.

Фото kiev.sq.com.ua/

267

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Игорь Мосийчук

Мосийчук захотел избить Арахамию из-за позы перед Тимошенко

Средства «дорожного успокоения»

На дорогах Украины массово появились новые средства «дорожного успокоения»

Конференц-зал вагона

В «Укрзалізниці» отреагировали на призыв жечь VIP-вагоны

Пушилин

Хуже, чем в КНДР: дончане высмеяли очередной "указ" Пушилина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер