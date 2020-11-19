Раскрыты планы по многомиллионной модернизации самолета Зеленского

Компанию из ОАЭ выбрали на тендере для заключения соглашения на модернизацию связи в президентском самолете на сумму 32,40 млн грн. Об этом сообщают «Наші гроші».

Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи сообщил о намерении заключить соглашение с компанией «Etihad Airways Engineering LLC» (ОАЭ) — она выбрана по результатам тендера.

К декабрю 2021 года, компания из ОАЭ должна модернизировать станцию спутниковой связи, установленную на самолете Аirbus 319−115, на котором выполняются перелеты высших должностных лиц Украины, в том числе президента Зеленского.

Модернизированная станция Honeywell JetWave (США) обеспечит доступ в интернет с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с. Срок гарантийного обслуживания системы — два года.

Стоимость договора на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн.

Фото: photo.i.ua

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