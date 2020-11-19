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"Дистанционное лечение сведет в могилу": врач-инфекционист выступил с предостережением

14:12 19 ноября 2020
Телефонная консультация

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский усомнился в эффективности дистанционного лечения, которое практикуется в связи с пандемией коронавируса. По его мнению, которое он выразил в Facebook, уверенно оценить состояние пациента по телефону невозможно, и это особенно опасно в случае с тяжелыми пациентами и теми, кто нуждается в экстренной помощи.

«Больные постоянно накручивают себя, выдают второстепенные жалобы за важные, а касательно действительно опасных моментов не могут четко ответить. Доктору на том конце провода тоже становится неспокойно. Направляешь на анализы, а в ответ постоянно слышишь, что на это уйдет несколько дней. Зачем мне анализы спустя несколько дней? Как быстро реагировать на изменения в состоянии больного? Есть ли там настоящая одышка, или просто паническая атака, …вирусная пневмония гонит лихорадку, или уже развивается осложнение? Нужно ли давать кроворазжижающие, или лучше воздержаться?», — описал врач самые распространенные вопросы и сказал, что часто не может дать ответы.

В то же время врачу довелось и потерять одну из своих пациенток, которая две недели лечилась дистанционно, а в больницу попала в крайне тяжелом состоянии.

Противоположностью ей стала бабушка, на госпитализации которой настаивали ее родные, причем никаких симптомов ни COVID-19, ни даже пневмонии, включая лихорадку и сатурацию, у нее не было.

Напомним, за минувшие сутки, 18 ноября, в Украине был зафиксирован очередной пик заболеваемости коронавирусом — зарегистрировали еще 13357 случаев инфицирования. В т.ч. заболели 673 медиков.

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Телефонная консультация

"Дистанционное лечение сведет в могилу": врач-инфекционист выступил с предостережением

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