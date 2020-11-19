Изменившаяся Юлия Тимошенко покрасовалась в рабочем кабинете

Сменившая имидж лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко показала, как выглядит ее рабочее место в партийном офисе в Киеве по улице Туровской.

В Instagram политика появилось ее фото с новой прической. Образ дополнило платье с белой вставкой и стильными большими пуговицами.

Остался и традиционный аксессуар — невесомые очки в элегантной черной оправе.

В этих же очках она позировала для фото месяц тому назад.

Напомним, ранее представитель Тимошенко раскрыл автора ее новой прически.

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