Изменившаяся Юлия Тимошенко покрасовалась в рабочем кабинете
Сменившая имидж лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко показала, как выглядит ее рабочее место в партийном офисе в Киеве по улице Туровской.
В Instagram политика появилось ее фото с новой прической. Образ дополнило платье с белой вставкой и стильными большими пуговицами.
Остался и традиционный аксессуар — невесомые очки в элегантной черной оправе.
В этих же очках она позировала для фото месяц тому назад.
Напомним, ранее представитель Тимошенко раскрыл автора ее новой прически.316
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