28.17 / 28.37 33.16 / 33.54
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Изменившаяся Юлия Тимошенко покрасовалась в рабочем кабинете

14:41 19 ноября 2020
Юлия Тимошенко

Сменившая имидж лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко показала, как выглядит ее рабочее место в партийном офисе в Киеве по улице Туровской.

В Instagram политика появилось ее фото с новой прической. Образ дополнило платье с белой вставкой и стильными большими пуговицами.

Остался и традиционный аксессуар — невесомые очки в элегантной черной оправе.

 

В этих же очках она позировала для фото месяц тому назад.

 

Напомним, ранее представитель Тимошенко раскрыл автора ее новой прически.

316

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Волик

Спас двух девочек и сидел в кресле премьера: стало известно, кто с электрошокером напал на врача «скорой»

Пушилин

Хуже, чем в КНДР: дончане высмеяли очередной "указ" Пушилина

Юлия Тимошенко

Изменившаяся Юлия Тимошенко покрасовалась в рабочем кабинете

Игорь Мосийчук

Мосийчук захотел избить Арахамию из-за позы перед Тимошенко

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер