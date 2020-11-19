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Украина

"Для рейтинга президента отключение от интернета опасней, чем отключение избирателей от подачи воздуха", — Бутусов

15:23 19 ноября 2020
самолет

В сети бурно обсуждают закупку спутникового интернета более чем за 32 миллиона гривен для самолета президента Владимира Зеленского. Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что «для рейтинга президента отключение от интернета опасней, чем отключение избирателей от подачи воздуха».

Напомним, в СМИ появилась информация, которую подтверждают медики, о том, что в украинских больницах не хватает медицинского кислорода для больных коронавирусом. Уже есть случаи, когда пациенты дышат кислородом по несколько минут в сутки по очереди из-за отсутствия нужного количества концентраторов.

На пост Бутусова активно откликнулись пользователи соцсети. Комментаторы возмущены тем, что происходит.


Напомним, за последние сутки в Украине коронавирусом заразились 13357 человек. Это новый антирекорд по количеству заболевших. Всего с начала пандемии подтверждено 583 510 случаев заражения.

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