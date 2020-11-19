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Украина

Зеленский подписал "закон о масках": что грозит нарушителям

15:37 19 ноября 2020
маски

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. Информация об этом появилась на сайте главы государства.

Документ дополняет статью 44−3 Кодекса об админправонарушениях.

В законе говорится, что во время действия карантина за пребывание без средств индивидуальной защиты в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте предусмотрено наказание в виде наложения штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 гривен.

Закон принят для предотвращения распространения коронавирусной болезни в стране. Он вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, на утро 19 ноября в Украине подтверждены 583 510 случаев заболевания COVID-19. Только за последние сутки выявлено 13357 новых инфицированных.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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